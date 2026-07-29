Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommentar des Tages

„Respekt und Anstand haben rapide abgenommen!“

Community
29.07.2026 18:11
Dass an Bahnhöfen die Polizei anrücken muss, ist leider keine Seltenheit.
Dass an Bahnhöfen die Polizei anrücken muss, ist leider keine Seltenheit.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „KroneLeser2987762“ zu den Angriffen auf ÖBB-Mitarbeiter hervorheben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine parlamentarische Anfrage hat enthüllt, dass es fast täglich zu körperlichen Attacken auf Zugbegleiter, Kontrollteams und Sicherheitsmitarbeiter kommt. Zu den Beschimpfungen und Drohungen gibt es keine offiziellen Zahlen, diese dürften um ein Vielfaches höher sein.

KroneLeser2987762 weist in seinem Kommentar darauf hin, dass in Österreich die Hemmschwelle, Respekt und Anstand die letzten Jahre rapide abgenommen habe und davon viele weitere Berufsgruppen betroffen seien, die direkt mit Menschen zu tun haben.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
KroneLeser2987762
Sind wir mal ehrlich, nicht nur bei der ÖBB ist dies an der Tagesordnung. Kaum ein Beruf der direkt mit Menschen zu tun hat wird nicht einmal im Laufe des Tages angepöbelt. Wieviel müssen sich Verkäuferin gefallen lassen, welche Beleidigungen hören Pflegemitarbeiter und das sind zum Teil Österreicher. Die Hemmschwelle, Respekt und Anstand haben die letzten Jahre rapid abgenommen, viele wissen nicht mehr wie sie "Leben" sollen und noch schlimmer ist das Gewalt und Aggression akzeptiert wird. Zwar ist ein kurzer Aufschrei da aber dann Schwamm drüber. Die Strafen sollten erhöht werden, Sozialstunden etc. und sofortiger Stopp der Geldleistung egal ob AMS, Notstandsgeld, Mindestsicherung alles einstellen.

Es kann nicht sein das mittlerweile Berufgruppen, welche für die Sicherheit sorgen, zu den Berufgruppen gehören die noch mehr Schutz benötigen.
Upvotes:34
Downvotes:1


Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Gewaltbereitschaft zu senken – gesellschaftlich, aber auch auf politischer Ebene? Was halten Sie von den Vorschlägen von KroneLeser2987762? Welche weiteren Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach gesetzt werden?

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
29.07.2026 18:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sänger im „Krone“-Talk
Comeback der Kelly Family? Das sagt Angelo dazu
Folge von Mittwoch
Gesünder durch regelmäßige Bewegung – mit Philipp
Kinostarts der Woche
Staraufgebot: Gefährliche Affären & blanker Horror
Folge von Dienstag
Hier turnen wir den Alltagsstress einfach weg
Sängerin Ness im krone.tv Interview
Gemeinsam statt Kampf
Ness: „Frauen sollten mehr aufeinander achten“
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr Lieblingswort in der Jugend?
Wieder eine Hitzewelle
Was wünschen Sie sich von Politik und Gemeinden?
Frage des Tages
Mussten Sie schon mal für den Arztbesuch zahlen?
Indische Gurkerl
Wie wichtig ist Ihnen Regionalität beim Einkauf?
Frage des Tages
Sind 400 Euro mehr für Grundwehrdiener richtig?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.551 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
105.570 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
760 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Mehr Community
Frage des Tages
Tut die Politik genug für ein leistbares Leben?
Leserfoto
Schläfriges Erwachen der Küken
Frage des Tages
Nach Berlin-Anschlag: Fühlen Sie sich sicher?
Diskutieren Sie mit!
Bildschirmzeit: Wie gehen Sie zu Hause damit um?
Frage des Tages
Hitzewelle: Wappnen Sie sich mit einem Klimagerät?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf