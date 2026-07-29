„Respekt und Anstand haben rapide abgenommen!“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „KroneLeser2987762“ zu den Angriffen auf ÖBB-Mitarbeiter hervorheben.
Eine parlamentarische Anfrage hat enthüllt, dass es fast täglich zu körperlichen Attacken auf Zugbegleiter, Kontrollteams und Sicherheitsmitarbeiter kommt. Zu den Beschimpfungen und Drohungen gibt es keine offiziellen Zahlen, diese dürften um ein Vielfaches höher sein.
KroneLeser2987762 weist in seinem Kommentar darauf hin, dass in Österreich die Hemmschwelle, Respekt und Anstand die letzten Jahre rapide abgenommen habe und davon viele weitere Berufsgruppen betroffen seien, die direkt mit Menschen zu tun haben.
Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Gewaltbereitschaft zu senken – gesellschaftlich, aber auch auf politischer Ebene? Was halten Sie von den Vorschlägen von KroneLeser2987762? Welche weiteren Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach gesetzt werden?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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