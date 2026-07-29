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„Influencer“ studieren: US-Uni startet Bachelor

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29.07.2026 15:25
In einem neuen Bachelor sollen Studierende lernen, wie sie mit Social-Media-Inhalten Geld ...
In einem neuen Bachelor sollen Studierende lernen, wie sie mit Social-Media-Inhalten Geld verdienen.(Bild: ChayTee - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Beruf Influencer ist wohl für viele junge Menschen DER Traumjob. An einer amerikanischen Universität kann man bald lernen, wie man mit Instagram, TikTok und Co. erfolgreich wird – in dem Bachelor „Content Creation“ sollen Studierende ihrer Wunsch-Karriere ein Stück näher kommen.

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Die Arizona State University (ASU) bietet ab Herbst einen Bachelor in „Content Creation“ an. Dabei sollen die Studierenden lernen, wie sie Marken auf sich aufmerksam machen können, Inhalte erstellen und auf Social Media Geld machen können.

Uni will sich an Online-Welt anpassen
Der Studiengang wird an der Cronkite School unterrichtet, die auf Journalismus spezialisiert ist. Studierende würden laut der Programmbeschreibung darauf vorbereitet, „ein Influencer und strategischer Geschichtenerzähler zu werden, der in der sich rasant entwickelnden Kreativwirtschaft erfolgreich ist.“

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„Studierende werden nachweislich mehr Follower bekommen“
Der Schwerpunkt des Studiums liege auf Contentplanung, Video- und Podcastproduktion, „globalen Perspektiven und persönlichem Branding“. Dabei verspricht die Studiengangsleitung nachweislichen Erfolg. Jessica Pucci, leitende stellvertretende Dekanin der Schule, sagte laut „AZ Family“, die Studierenden würden „einen nachweisbaren Zuwachs an Zuschauern verzeichnen“.

Uni-Kurs: „Wie man ein Influencer wird“
Einer der Kurse, für den man sich im Studium anmelden kann, lautet „Wie man ein Influencer wird“. Daneben sollen die Studierenden nach ihrem Abschluss auch als „Kommunikationsspezialisten, PR-Manager und im Bereich Marketing“ arbeiten können.

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