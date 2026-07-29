Seit 30 Jahren stieg kein Klub gleich wieder auf!

Am Freitag ist es soweit, startet neben der Bundesliga auch die Saison in Österreichs Liga 2. Die wirtschaftlich alles andere als einfach ist – und auch sportlich! So schaffte seit 1996 (!) den sofortigen Wiederaufstieg. Dies gelang damals dem FC Linz und damit ausgerechnet dem Vorgängerklub des nunmehrigen Absteigers Blau-Weiß.