Philipp Hofbauer verteidigt sein „Krone“-Trikot

Glück und Leid für das „Team Vorarlberg“ in Graz! Beim Altstadtkriterium, das auch zur Road Cycling League Austria gehört, kam Mitfavorit Giacomo Ballabio (It) zu Sturz und ging leer aus. Deutlich besser lief es dagegen für Philipp Hofbauer.
Der 23-jährige Niederösterreicher in Diensten der Ländle-Équipe fuhr in den engen Gassen der steirischen Landeshauptstadt hinter Loic Bettendorf (Lux), Paul Buschek und Anze Skok (Slo) auf Platz vier.
Klar Führung zwei Rennen vor Schluss
Damit verteidigte er nicht nur das „Krone“-Trikot des Führenden in der Road Cylcing League Austria, sondern baute seinen Vorsprung sogar noch aus. Vor dem Gaisbergrennen am 16. August und dem Finale in Königswiesen (13. September) liegt Hofbauer bereits 116 Punkte vor dem zweitplatzierten Riccardo Zoidl.
Nummer eins in der Teamwertung
In der Mannschaftwertung verlor die Ländle-Équipe zwar etwas an Boden, führt allerdings immer noch neun Punkte vor dem Hrinkow Advarics-Team aus Oberösterreich.
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