Philipp Hofbauer verteidigt sein „Krone“-Trikot

Klar Führung zwei Rennen vor Schluss

Damit verteidigte er nicht nur das „Krone“-Trikot des Führenden in der Road Cylcing League Austria, sondern baute seinen Vorsprung sogar noch aus. Vor dem Gaisbergrennen am 16. August und dem Finale in Königswiesen (13. September) liegt Hofbauer bereits 116 Punkte vor dem zweitplatzierten Riccardo Zoidl.