Infantinos WM-Verkaufspläne? „Das ekelt mich an!“

Eberl würde Boykott unterstützen

Die ganze Causa fühle sich für ihn „echt beschissen“ an. Weshalb er – „obwohl ich kein Freund von Boykott bin“ – es gut findet, dass die UEFA in Erwägung zieht, FIFA-Bewerbe zur Not zu boykottieren. Eberl fände es gut, wenn „wir als Europa die Stirn bieten und sagen: ‘Nein, da machen wir nicht mit, das ist nicht unser Sport‘“.