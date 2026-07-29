Forscher filmten Buckelwal-Geburt vor Australien

„Die Tatsache, dass dieses Junge genau wusste, was zu tun war – nämlich an die Oberfläche zu kommen -, war ein ganz besonderer Moment“, sagte die Meeresbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University. Sie sei „total überwältigt“, schrieb sie auf der Plattform X zu der Aufnahme. Darauf ist etwa zu sehen, wie das Kalb aus der Blutlache an die Oberfläche schwimmt. Laut Fachleuten könnte der Fund bisherige Annahmen über die Fortpflanzung der Meeressäuger infrage stellen. Lange wurde nämlich angenommen, dass Buckelwale ihre Jungen ausschließlich in tropischen Gewässern zur Welt bringen. Die Geburt vor der Küste von New South Wales deute jetzt darauf hin, dass dies möglicherweise nicht immer der Fall sei.