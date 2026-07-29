Weltpremiere gelungen
Forscher filmten Buckelwal-Geburt vor Australien
Vor der Ostküste Australiens ist einem Forschungsteam jetzt eine Weltpremiere gelungen: Sie filmten erstmals die Geburt eines Buckelwal-Kalbs mit Drohne. Die seltenen Aufnahmen sollen nun wissenschaftlich ausgewertet werden.
Der Drohnenpilot Alex Forrest von der Walschutzorganisation ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia) hatte zuvor ein Buckelwal-Weibchen beobachtet. Dieses bewegte sich deutlich langsamer als ihre Gruppe. Plötzlich habe er dann eine rote Wolke im Wasser gesehen und zunächst an einen Angriff eines Raubtiers gedacht, sagte er zum Sender ABC. Als er das Kalb erblickte, sei ihm aber klar geworden, dass er Zeuge einer Geburt geworden war.
„Ich hoffe, dass dieses Filmmaterial dazu beitragen kann, das sehr geringe Wissen über die Geburt von Buckelwalen zu erweitern“, sagte Forrest. Laut ORRCA wurde die Geburt eines Buckelwals bisher viermal gefilmt, am Dienstag zum ersten Mal mithilfe einer Drohne. Die Aufnahmen vor der Küste von Kingscliff in New South Wales seien aus einer Entfernung von mehr als 100 Metern und damit im Einklang mit den australischen Naturschutzvorschriften entstanden, teilte die Walschutzorganisation mit.
Hier sehen Sie die Drohnenaufnahme:
„Die Tatsache, dass dieses Junge genau wusste, was zu tun war – nämlich an die Oberfläche zu kommen -, war ein ganz besonderer Moment“, sagte die Meeresbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University. Sie sei „total überwältigt“, schrieb sie auf der Plattform X zu der Aufnahme. Darauf ist etwa zu sehen, wie das Kalb aus der Blutlache an die Oberfläche schwimmt. Laut Fachleuten könnte der Fund bisherige Annahmen über die Fortpflanzung der Meeressäuger infrage stellen. Lange wurde nämlich angenommen, dass Buckelwale ihre Jungen ausschließlich in tropischen Gewässern zur Welt bringen. Die Geburt vor der Küste von New South Wales deute jetzt darauf hin, dass dies möglicherweise nicht immer der Fall sei.
Können über 80 Jahre alt werden
Derzeit befinden sich Tausende Buckelwale auf ihrer jährlichen Wanderung entlang der australischen Ostküste in Richtung der wärmeren Gewässer im Norden. Dort paaren sie sich und bringen ihre Kälber zur Welt. Jungtiere bleiben für mindestens ein Jahr bei der Mutter. Der Buckelwal, der über 80 Jahre alt werden kann, steht unter weltweitem Artenschutz. Er lebt in allen Ozeanen, im Sommer in polaren Meeren und im Winter in tropischen und subtropischen Gewässern.
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