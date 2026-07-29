Regierung nimmt jetzt auch Pornoseiten ins Visier

Neu ist, dass der Altersnachweis für die Nutzung verpflichtend vorgelegt werden muss. Ein bloßes Anklicken eines Buttons mit dem Alter oder dergleichen wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr reichen. Eine von mehreren technischen Möglichkeiten wird dann die staatliche ID Austria sein. Vorgeschrieben ist ein Double-Blind-Modell. Damit soll sichergestellt werden, dass der Bereitsteller des Tools nicht weiß, für welche Online-Dienste die Altersverifikation genutzt wird, sowie die Plattformen im Gegenzug ausschließlich die Information erhalten, ob die geforderte Altersgrenze erreicht ist oder nicht.