Nach Europa-Gala: Sturm holt weitere Verstärkung

„Ich habe von Oliver Christensen nur Gutes über Sturm als Klub und die Stadt Graz gehört, dementsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, hierher zu wechseln“, sagt Balbo, der bei den Grazern bereits erstmals mittrainiert hat. „Sturm ist ein richtig ambitionierter Klub – ebenso wie ich es als Spieler bin -, wird auch im Herbst wieder in Europa spielen und ist bekannt dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben.“