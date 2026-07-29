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Nach Europa-Gala: Sturm holt weitere Verstärkung

Fußball National
29.07.2026 16:00
Luis Balbo beim Foto-Shooting in seiner neuen Heimat Liebenau.
Luis Balbo beim Foto-Shooting in seiner neuen Heimat Liebenau.(Bild: SK Sturm/Tobias Juranitsch)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Wie bereits vor einiger Zeit berichtet, verstärkt sich der SK Sturm mit einem Verteidiger aus der italienischen Serie A. Mit Luis Balbo kriegt Trainer Fabio Ingolitsch Verstärkung auf der linken Außenbahn.

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Sturm gab am Mittwoch Luis Balbo als Neuzugang bekannt. Der 20-jährige Linksverteidiger wird fix von der AC Fiorentina verpflichtet und unterschreibt in Graz einen langfristigen Vertrag. Balbo ist Doppelstaatsbürger Portugals und Venezuelas, wurde in Portugal beim FC Porto und bei Famalicao ausgebildet und ist A-Teamspieler Venezuelas (vier Einsätze). Für die Fiorentina absolvierte Balbo zehn Pflichtspiele in Serie A, Cup und Conference League sowie weitere 17 Partien in der Primavera der Italiener.

„Ich habe von Oliver Christensen nur Gutes über Sturm als Klub und die Stadt Graz gehört, dementsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, hierher zu wechseln“, sagt Balbo, der bei den Grazern bereits erstmals mittrainiert hat. „Sturm ist ein richtig ambitionierter Klub – ebenso wie ich es als Spieler bin -, wird auch im Herbst wieder in Europa spielen und ist bekannt dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben.“

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„Luis verfügt über eine sehr gute Dynamik und Offensivdrang, ist mit seinen jungen Jahren bereits A-Teamspieler seines Landes und konnte in Italien schon erste Erfahrungen in einer absoluten Top-Liga sammeln“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Mit diesem Transfer setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der ausgerufenen Strategie der drei Säulen, in der wir neben Achsenspielern sowie den besten Spielern unserer eigenen Jugend auch internationale Toptalente zum SK Sturm holen.“

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