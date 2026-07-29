Royale Bikini-Grüße aus den Sommerferien am Meer

Auf einem der Schnappschüsse posiert die 21-Jährige vor einem traumhaften Pool, hinter ihr glitzert auch noch das Meer. Dazu zieht sie eine demonstrativ gelangweilte Schnute, als wäre der Luxus-Urlaub kaum der Rede wert, und schreibt augenzwinkernd: „Ready for tan lines“ („Bereit für Bikini-Streifen“).