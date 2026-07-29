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Royale Bikini-Grüße aus den Sommerferien am Meer

Royals
29.07.2026 16:06
Heiße Sommergrüße aus dem Adel: Lady Amelia Spencer, Maria-Olympia von Griechenland und Lady ...
Heiße Sommergrüße aus dem Adel: Lady Amelia Spencer, Maria-Olympia von Griechenland und Lady Eliza Spencer verbringen ihre Ferien am Meer.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/elizavspencer, www.instagram.com/olympiagreece, www.instagram.com/p/DasiM97iAXc)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Adieu Diadem, hallo Sonnencreme! In diesem Sommer tauschen auch Royals höfische Etikette gegen Beach-Vibes. Zwischen Jacht, Traumstrand und glasklarem Meer zeigen sich die Blaublüter überraschend locker – und die Bikini-Auftritte der royalen Damen sorgen dabei für besonders viel Gesprächsstoff.

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Für die größten Schlagzeilen sorgt Herzogin Meghan. Die Frau von Prinz Harry veröffentlichte überraschend private Urlaubsfotos aus Portugal – und gewährte damit einen seltenen Einblick in das Familienleben der Sussexes.

Besonders ein Bild zieht alle Blicke auf sich: Meghan steht in einem klassischen schwarzen Badeanzug mit tiefem Rückenausschnitt am Strand und blickt aufs Meer hinaus, während Harry mit Archie und Lilibet im Wasser spielt.

Herzogin Meghan tr
Herzogin Meghan tr(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/meghan/)

„Bereit für Bikini-Streifen“
Auch Leah Isadora Behn lässt ihre Fans an ihrer Sommer-Auszeit teilhaben. Die Enkelin von Norwegens König Harald hat gleich mehrere Bikini-Fotos auf Instagram veröffentlicht.

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Auf einem der Schnappschüsse posiert die 21-Jährige vor einem traumhaften Pool, hinter ihr glitzert auch noch das Meer. Dazu zieht sie eine demonstrativ gelangweilte Schnute, als wäre der Luxus-Urlaub kaum der Rede wert, und schreibt augenzwinkernd: „Ready for tan lines“ („Bereit für Bikini-Streifen“).

Wo genau sie ihre Auszeit verbringt, behält die Influencerin und Unternehmerin allerdings für sich.

Lässig und stilvoll präsentiert sich Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark. Die 30-Jährige genießt den Sommer auf einem Boot, hat die langen blonden Haare zu Zöpfen geflochten, trägt Bikini, hält einen Drink in der einen und eine Zigarette in der anderen Hand. 

Glückliche Wochen mit Ehemann Greg
Auch Lady Amelia Spencer genießt mit ihrem Ehemann Greg Mallett und Freunden eine Auszeit an der türkischen Riviera. „Eine der glücklichsten Wochen unseres Lebens“, schreibt die Nichte von Prinzessin Diana zu ihren Urlaubsfotos.

Auf weiteren Bildern zeigt sie ihre Bauchmuskeln in einem roten Bikini und schwärmt, es sei wie ein Traum. 

„Bond Girl“
Für den wohl heißesten Schnappschuss sorgt allerdings ihre Zwillingsschwester Lady Eliza Spencer. Im weißen Bikini mit Muschel-Oberteil steigt sie aus dem glasklaren Meer – ein Bild, das Schwester Amelia sofort an den legendärsten Bikini-Moment von Ursula Andress erinnert. Ihr Kommentar fällt entsprechend knapp aus: „Bond Girl.“

Ob Familienurlaub, Liebesreise oder entspannte Tage am Meer – die royalen Sommergrüße beweisen: Auch Prinzessinnen, Herzöginnen und Co. genießen die heißen Monate am liebsten in Bikini oder Badeanzug. Und ihre Fans dürfen dabei ganz nah dabei sein.

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