Autsch! Joel Schwärzler in Liberec vorzeitig out

Nur eine Breakchance im gesamten Spiel

Beim Stand von 2:2 gelang dem 23-jährigen Tschechen das erste Break, dem er gleich danach ein weiteres zum 5:2 folgen ließ – nach nur 32 Minuten hatte er Satz eins mit 6:2 für sich entschieden. Im zweiten Durchgang kassierte Schwärzler dann Breaks zum 1:2 und 2:5. Zwar konnte er mit seiner ersten Chance das Re-Break zum 3:5 erspielen, gleich darauf musste er seinen Aufschlag aber ein weiteres Mal zum 3:6-Matchverlust nach nur 73 Minuten abgeben.