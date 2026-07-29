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Keine Chance

Autsch! Joel Schwärzler in Liberec vorzeitig out

Tennis
29.07.2026 15:55
Joel Schwärzler
Joel Schwärzler(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nach nur 73 Minuten war am Mittwoch klar: Die Reise von Joel Schwärzler beim ATP 75 Challenger in Liberec endet im Achtelfinale. Gegen den tschechischen Lokalmatador Martin Krumich konnte sich der 20-Jährige nur eine Breakchance erspielen und musste sich am Ende glatt in zwei Sätzen geschlagen geben.

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Zum Auftakt des Challengers von Liberec hatte der Vorarlberger mit Maxim Mrva (Tch) noch kurzen Prozess gemacht und den 18-Jährigen mit 6:3 und 6:4 erfolgreich abserviert. Das Duell gegen Krumich, der in der Weltrangliste als 261. aktuell um 78 Positionen schlechter gelistet ist als Schwärzler, wurde dann aber zu einer anderen Nummer.

Nur eine Breakchance im gesamten Spiel
Beim Stand von 2:2 gelang dem 23-jährigen Tschechen das erste Break, dem er gleich danach ein weiteres zum 5:2 folgen ließ – nach nur 32 Minuten hatte er Satz eins mit 6:2 für sich entschieden. Im zweiten Durchgang kassierte Schwärzler dann Breaks zum 1:2 und 2:5. Zwar konnte er mit seiner ersten Chance das Re-Break zum 3:5 erspielen, gleich darauf musste er seinen Aufschlag aber ein weiteres Mal zum 3:6-Matchverlust nach nur 73 Minuten abgeben.

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Damit wartet Schwärzler bereits seit April darauf, auf der Tour zwei Spiele in Serie zu gewinnen. Zuletzt gelang das dem Youngster bei den Challengern in Oeiras (Por) und Madrid (Sp) wo er es jeweils bis ins Viertelfinale geschafft hatte.

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