Was kann Patient für 8,11 Euro vom Arzt erwarten?

Bei dem Verfahren gegen die Medizinerin prallen zwei Welten aufeinander, wie sie selbst sagt: „Die Wahrnehmung der Patienten und das, was wirklich beim Arzt passiert.“ Wie berichtet, steht die Kärntnerin unter Betrugsverdacht, weil sie systematisch Vorsorgeuntersuchungen bei den Krankenkassen verrechnet hatte, die laut Staatsanwältin Daniela Britzmann aber so nie durchgeführt worden seien.