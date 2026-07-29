Mit Ausfahrt verwechselt: Frau „parkt“ auf Stiege

Kurioser Zwischenfall in Hall in Tirol! Eine Seniorin (86) verwechselte offenbar die Ausfahrt mit einer Fußgängerstiege, fuhr mit ihrem Pkw in die schmale Öffnung ein und blieb freilich stecken. Ein Abschleppdienst und die Feuerwehr konnten das Fahrzeug schließlich bergen.
Zu dem alles andere als alltäglichen Einsatz für ein Abschleppunternehmen und die Feuerwehr in Hall kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums.
Dort wollte die 86-jährige Seniorin eigentlich die östliche Ausfahrt abfahren. Dabei unterlief ihr jedoch eine folgenschwere Verwechslung: Anstatt der Ausfahrt steuerte sie auf die südliche Stiege für Fußgänger zu.
Die Lenkerin hielt den Pkw schließlich in Schrägstellung auf der Stiegenanlage zwischen der Parkplatzfläche und der tiefer liegenden Straße an.
Ermittler von der Polizei
Auf „Rumpler“ folgte Stillstand
Als sie bereits über die Fußgängerstiege gefahren war, bemerkte sie, dass es ziemlich steil wurde und nahm ein Rumpeln wahr. „Die Lenkerin hielt den Pkw schließlich in Schrägstellung auf der Stiegenanlage zwischen der Parkplatzfläche und der tiefer liegenden Straße an“, schildert die Polizei.
Die Vorderreifen des Autos befanden sich auf der Stiegenanlage, während die Hinterachse durch die Schräglage frei in der Luft hing. Die Frau hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.
Seniorin alarmierte Abschleppdienst
Sie alarmierte selbst noch den Abschleppdienst. Zur technischen Absicherung des Fahrzeugs wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Hall hinzugezogen.
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