Mit Ausfahrt verwechselt: Frau „parkt“ auf Stiege

Auf „Rumpler“ folgte Stillstand

Als sie bereits über die Fußgängerstiege gefahren war, bemerkte sie, dass es ziemlich steil wurde und nahm ein Rumpeln wahr. „Die Lenkerin hielt den Pkw schließlich in Schrägstellung auf der Stiegenanlage zwischen der Parkplatzfläche und der tiefer liegenden Straße an“, schildert die Polizei.