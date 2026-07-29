Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus

Heftige Kritik an Türk

Der Österreicher ist dafür bekannt, die militärische Gangart Israels im Gazastreifen zu kritisieren. Das US-Vorgehen im Iran verurteilte der heimische Spitzendiplomat ebenfalls scharf und warnte vor regionalen Flächenbränden. Er befürchtet zudem „Tyrannei durch IT-Oligarchen“ in den USA und betonte zuletzt die Brutalität der US-Einwanderungsbehörde ICE, was der US-Regierung freilich missfällt. Laut Türk werde in den USA mitunter spaltende Rhetorik eingesetzt, um Menschen zu täuschen und zu polarisieren. Die UNO-Vertreterin Israels warf dem Österreicher fehlende „Professionalität und Führungskompetenz“ vor. Er sei zudem von „Neutralität und Unparteilichkeit“ abgewichen.