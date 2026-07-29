Miley Cyrus strippt für US-amerikanisches Magazin

Sie ist für einen Striptease immer zu haben. Das belegt Miley Cyrus jetzt erneut im Magazin „Wonderland“. Das frühere Disney-Sternchen ziert nicht nur das Cover der neuesten Ausgabe, für den Innenteil ließ sich die Sängerin in verschiedenen Stadien der Entblößung fotografieren.
Das Fotoshooting war eine echte Familienangelegenheit. Laut Mileys Instagram-Posting stammen die schwarz-weißen Schnappschüsse sowohl von Mario Sorrenti als auch von dessen Tochter Gray.
Freizügige Titelbilder
Auf einem der beiden Titelbilder verdeckt sich die blonde Sängerin mit der rechten Hand die linke bloße Brust, im zweiten blickt sie lasziv unter ihrem lockigen Pony hervor.
Cyrus hat die Titelbilder auf ihrem Instagram-Account geteilt:
Gewagte Bilder und Mileys Intimtattoo
Für das Editorial schlüpft die 33-Jährige mal in Outfits aus Leder, mal aus Spitze – und zeigt dabei immer wieder viel Haut. Auf einem Foto bedeckt Miley mit einer Hand ihre Blöße, auf einem weiteren bekommt der Leser eine direkte Seiten-Einsicht auf ihren blanken Busen.
Beim wohl gewagtesten Bild zieht Miley ein Stück herunter und gibt dabei den Blick auf ihren leicht verrutschten schwarzen Tanga-Schlüpfer frei – unter der ein Teil ihres Intimtattoo hervorlugt.
Freizügige Looks sind seit jeher Miley Cyrus‘ Markenzeichen – von den Bodysuits während ihrer „Party in the U.S.A.“-Zeit über ihre nackte Schaukelei auf einer Abrissbirne für ihren Song „Wrecking Ball“ bis zu komplett transparenten Red-Carpet-Outfits.
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