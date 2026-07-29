Miley Cyrus strippt für US-amerikanisches Magazin

Gewagte Bilder und Mileys Intimtattoo

Für das Editorial schlüpft die 33-Jährige mal in Outfits aus Leder, mal aus Spitze – und zeigt dabei immer wieder viel Haut. Auf einem Foto bedeckt Miley mit einer Hand ihre Blöße, auf einem weiteren bekommt der Leser eine direkte Seiten-Einsicht auf ihren blanken Busen.