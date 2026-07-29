Warum dieser WM-Ort keinen McDonald‘s haben will

Vor sieben Jahren ruderte die Welt-Elite in Ottensheim (OÖ) und steigerte damit den Bekanntsheitsgrad der 4800-Einwohner-Gemeinde an der Donau. Diese hat auch abseits der Regatta-Strecke viel zu bieten, nur ein Fast-Food-Lokal hat der Ort noch nicht. Zuletzt tauchten dafür Pläne auf.
Die Pläne für einen McDonald’s in der 4800-Einwohner-Gemeinde Ottensheim sind vom Tisch. In einer kurzfristig einberufenen Sondergemeinderatssitzung wurde zwar ein Neuplanungsgebiet für das derzeitige Lagerhaus-Gelände beschlossen. In dem künftig als Bahnhofsviertel bezeichneten Areal dürfen sich aber keine großen Handelsbetriebe mit über 500 Quadratmetern sowie Gastrolokale mit über 100 Quadratmetern ansiedeln. Für diese Einschränkungen haben die Liste proO und die SPÖ gestimmt – zum Ärger der ÖVP von Bürgermeisterin Maria Hagenauer.
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