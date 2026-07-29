Neuaufstellung kostete Porsche 400 Millionen Euro

Werke nicht ausgelastet

Bereits im Vorjahr sackte der Absatz des Unternehmens um ein Zehntel ab. Dieser Trend hat sich in diesem Jahr weiter verstärkt, vor allem in China. Dort haben sich die Verkaufszahlen zwischen 2021 und 2025 gar halbiert. Aktuell sind die Werke wegen der schwächelnden Nachfrage nicht ausgelastet. Viele Kosten laufen aber wie gewohnt weiter. Porsche muss laut dem Management daher kleiner werden und wieder mehr Autos mit Verbrennungsmotor entwickeln und produzieren. Leiters schwebt eine schlankere Sportwagenschmiede vor. Die genaue Strategie soll Anfang Oktober vorgestellt werden.