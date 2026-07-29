Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Robust für Zukunft“

Neuaufstellung kostete Porsche 400 Millionen Euro

Wirtschaft
29.07.2026 15:40
Der kriselnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche hat alleine im ersten Halbjahr 2026 Hunderte ...
Der kriselnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche hat alleine im ersten Halbjahr 2026 Hunderte Millionen Euro in die Hand genommen, um sich neu aufzustellen.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im ersten Halbjahr 2026 hat die VW-Tochter Porsche bereits rund 400 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Konzern neu aufzustellen. Diese Kosten seien allerdings durch Verhandlungen mit Lieferanten kompensiert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Diese hätten Auflösungen von gebildeten Rückstellungen in der Höhe von etwa 300 Millionen Euro ermöglicht. Übrig geblieben sei somit eine Belastung von rund 100 Millionen Euro. Auch der geplante Stellenabbau kostet Hunderte Millionen Euro. Wie berichtet, sollen in der Region Stuttgart bis 2035 weitere 5000 Stellen gestrichen werden. Im Gegenzug verlängert das Unternehmen die Standortsicherung, wodurch betriebsbedingte Kündigungen bis 2035 ausgeschlossen sind.

Finanzchef Jochen Breckner erwartet in Bezug auf den Stellenabbau Sonderkosten im dreistelligen Millionenbereich. „Die Belastungen beziehen sich im Wesentlichen auf den sozialverträglichen Abbau der Stellen“, sagte Breckner. Langfristig soll es ein Sparpotenzial geben, erste Effekte seien ab 2028 zu erwarten. „Vor uns liegt aber noch viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen“, sagte Porsche-Chef Michael Leiters.

Lesen Sie auch:
Bei Porsche geht der Kahlschlag in der Belegschaft weiter.
Autobauer in der Krise
Porsche streicht fix 5000 Stellen in Stuttgart
27.07.2026
Nächster Paukenschlag
BMW plant weltweit Abbau von 8000 Stellen
29.07.2026

Werke nicht ausgelastet
Bereits im Vorjahr sackte der Absatz des Unternehmens um ein Zehntel ab. Dieser Trend hat sich in diesem Jahr weiter verstärkt, vor allem in China. Dort haben sich die Verkaufszahlen zwischen 2021 und 2025 gar halbiert. Aktuell sind die Werke wegen der schwächelnden Nachfrage nicht ausgelastet. Viele Kosten laufen aber wie gewohnt weiter. Porsche muss laut dem Management daher kleiner werden und wieder mehr Autos mit Verbrennungsmotor entwickeln und produzieren. Leiters schwebt eine schlankere Sportwagenschmiede vor. Die genaue Strategie soll Anfang Oktober vorgestellt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Autobauer den Sparstift ansetzt. Bereits im Februar 2025 kündigte der Konzern an, bis zum Jahr 2029 1900 Stellen in Stuttgart zu streichen. Zusätzlich liefen unter anderem 2000 befristete Verträge aus. In Summe streicht Porsche in den nächsten Jahren dort mehr als jeden dritten Arbeitsplatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
29.07.2026 15:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.853 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.546 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.856 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
760 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Wirtschaft
„Robust für Zukunft“
Neuaufstellung kostete Porsche 400 Millionen Euro
Brandgefahr
Daimler Truck ruft mehr als 131.000 Lkw zurück
Desaströse Bilanz
Schneckentempo beim Glasfaserausbau im Westen
„Anhaltende Bedrohung“
Öl- und Gaspreise legten nach neuen Angriffen zu
Weiterbetrieb fixiert
Veranstalter des Mariazeller Advents ist insolvent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf