Straße nach Russland
Laufen auf dieser Brücke bald Koreaner in den Tod?
Die erste Straßenbrücke zwischen Russland und Nordkorea sorgt für wilde Spekulationen. Während Wladimir Putin von besseren Möglichkeiten des Handels spricht, glauben westliche Militärexperten an den neuerlichen Einsatz von nordkoreanischen Soldaten in der Ukraine.
Seit fast 70 Jahren besteht mit der Brücke der koreanisch-russischen Freundschaft eine Landverbindung zwischen Nordkorea und Russland. Die 17 km lange Grenze ist ansonsten durch den Fluss Tumen getrennt. Bis zum Zerfall der Sowjetunion hatte die Zugbrücke eine große Bedeutung für den Handel. In den Jahren danach wurden hingegen nur wenige Waren zwischen den beiden Ländern ausgetauscht.
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