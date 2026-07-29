Laufen auf dieser Brücke bald Koreaner in den Tod?

Seit fast 70 Jahren besteht mit der Brücke der koreanisch-russischen Freundschaft eine Landverbindung zwischen Nordkorea und Russland. Die 17 km lange Grenze ist ansonsten durch den Fluss Tumen getrennt. Bis zum Zerfall der Sowjetunion hatte die Zugbrücke eine große Bedeutung für den Handel. In den Jahren danach wurden hingegen nur wenige Waren zwischen den beiden Ländern ausgetauscht.