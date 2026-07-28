Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische

Stromausfall in Tunnel

Doch auch auf der Autobahn läuft bei weitem nicht alles reibungslos. So gab es am Wochenende neben üblichem Reiseverkehr und Unfällen einen Stromausfall in einem Tunnel – zum zweiten Mal innerhalb von gerade einmal elf Tagen. Während am 14. Juli ein Unwetter die gesamte Tunnelkette Werfen lahmlegte, stoppte am Samstag ein Kabelschaden im Ofenauer Tunnel den gesamten Verkehr Richtung Süden für 45 Minuten. „Wir brauchen die Stromversorgung für die Sicherheitstechnik. Da gibt es keine Kompromisse“, so Autobahnbetreiber Asfinag. Unter anderem waren die Beleuchtung im Einfahrtsbereich und die Ampeln ausgefallen. Mithilfe einer provisorischen Überbrückung konnte der Verkehr wieder rollen. Das Kabel wird diese Woche erneuert. Die Tunnelkette selbst wurde erst Mitte 2025 generalsaniert. Dafür nahm die Asfinag mehr als 250 Millionen Euro in die Hand.