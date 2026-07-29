Weißhaidinger verzichtet auf EM-Generalprobe

Lukas Weißhaidinger muss auf die EM-Generalprobe bei seinem Heim-Meeting in Andorf am Samstag verzichten.
Der Diskus-Vize-Europameister leidet an einer leichten Rückenverletzung und möchte kurz vor den Europameisterschaften in Birmingham, wo am 11. August die Qualifikation im Diskus auf dem Programm steht, nichts riskieren. „Ich wäre liebend gerne gestartet. Aber das Verletzungsrisiko wäre einfach zu groß“, sagte der 34-jährige Oberösterreicher.
Weißhaidinger hat in seiner unmittelbaren Heimat schon zehnmal gewonnen. Diesmal kommt er nur als Fan und Zaungast bzw. zu einer Autogrammstunde am Samstagnachmittag zum Meeting.
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