6 Zyklus-Apps im Test: Wie sicher sind Ihre Daten?

Für Frauen gehören Menstruationsdaten zu den sensibelsten Informationen, die sie mit ihren Smartphones teilen. Das liegt daran, dass Zyklus-Apps nicht nur den Zeitpunkt der Periode erfassen, sondern mitunter auch sehr intime Details protokollieren, um den Zyklus vorherzusagen oder bei der Familienplanung zu helfen – vom Zeitpunkt der Blutung über Heißhungerattacken auf Schokolade bis hin zu einer Fehlgeburt.