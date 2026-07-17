Der wilde Postenschacher des Wiener Kammerchefs

Zwischen Freunderlwirtschaft und Abgehobenheit: Der mächtige Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck legt in einem mehrstündigen Gespräch offen, wie er seinen Sohn zum Spitzenkandidaten machte. Und welche Rolle er bei der Bestellung von Ex-ÖVP-Chef Manfred Juraczka in der Wirtschaftsagentur spielte. Ein Sittenbild.
Walter Ruck beschreibt Politik als Spiel. Um Posten. Um Mandate. Um Loyalitäten. „Die Chips muss man zum richtigen Zeitpunkt am Tisch haben und sagen, was sind die jetzt wert?“, sagt der Präsident der Wirtschaftskammer Wien laut dem Transkript einer mehrstündigen Gesprächsaufnahme rund um den Jahreswechsel. Das ergeben gemeinsame Recherchen von „Krone“ und „profil“. Ein Gesprächsteilnehmer bestätigt das Treffen und die im Protokoll festgehaltenen Aussagen des umstrittenen Kammerpräsidenten. Rucks Sprecher erklärt hingegen pauschal: „Diese Aussagen können wir nicht bestätigen.“
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