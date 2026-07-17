ÖAMTC warnt vor falscher Pannenhilfe im Ausland

Eine Betrugsmasche in beliebten Urlaubsländern wie Italien ist demnach der sogenannte Spiegeltrick. Dabei erzeugen Täterinnen und Täter durch einen Steinwurf oder einen ähnlichen Gegenstand einen lauten Knall am vorbeifahrenden Fahrzeug und beharren anschließend darauf, dass die Lenkerin oder der Lenker den Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigt habe. Anschließend wird Geld gefordert, um den Schaden zu begleichen. „Gibt es keine Hinweise auf einen tatsächlichen Schaden, sollte man keinesfalls anhalten. Wer dennoch stehen bleibt, bleibt am besten im Fahrzeug und besteht darauf, die Polizei zu rufen – das schreckt die Täterinnen und Täter in der Regel ab“, empfiehlt ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redel.