Warum Salzburgs Stamm-Goalie die „1“ nicht wollte

Die wollte der 19-Jährige aber nicht. Zawieschitzky bleibt bei der Rückennummer 52. „Die war meine allererste Profinummer und hat für mich über die Jahre aus unterschiedlichen Gründen einfach sehr an Bedeutung gewonnen – nicht nur, damit ich meinen Geburtstag am 02. Mai nicht vergesse“, erklärte der Tormann. Auch die Football-Legende Ray Lewis spielt dabei eine große Rolle. Früher schaute sich Zawieschitzky gerne Videos des Footballers an. „Irgendwann ist mir aufgefallen, dass er ja auch die Nummer 52 trug“, sagte der Tiroler. Zu guter Letzt kenne er keinen weiteren Schlussmann, der seine Nummer trägt. „So kann ich quasi meine ganz eigene Geschichte schreiben.“