Rassismus-Eklat: Lamine Yamal kontert Ex-Premier

„Morgen spielen wir eines der schönsten Spiele, die man bei einer Weltmeisterschaft erleben kann. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Moment ist, darüber zu sprechen“, sagte Lamine Yamal vor dem Halbfinale gegen Frankreich am (heutigen) Dienstag (21.00 Uhr/live ORF 1). Er selbst wurde als Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter in einem Vorort von Barcelona geboren.