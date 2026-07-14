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Frage des Tages

Neue ORF-Direktoren: Gibt es hier Postenschacher?

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14.07.2026 11:36
Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig stellt hohe Anforderungen an die Bewerberinnen ...
Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig stellt hohe Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Von Community

Der ORF bestellt in den kommenden Monaten 13 neue ORF-Direktorinnen und Direktoren. Doch wie fair wird dieser Prozess ablaufen? Unsere Frage des Tages vom 14. Juli lautet: „Bestellung der neuen ORF-Direktoren: Glauben Sie, dass es hier Postenschacher gibt?“

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Wie stark vertrauen Sie auf eine faire Postenvergabe? Erwarten Sie einen Prozess ohne Freunderlwirtschaft und Postenschacherei? Welche Voraussetzungen sind Ihrer Ansicht nach notwendig, um wirklich die am besten dafür geeigneten Bewerber auszuwählen?

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