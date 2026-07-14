Autozulieferer Magna schließt Werk in Unterfranken

„Trotz finanzieller Investitionen und umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Zukunftsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden“, teilte Magna Deutschland am Montag mit. An dem deutschen Standort werden Außen- und Rückspiegel für Fahrzeuge hergestellt. 2023 war das Werk bereits von der Schließung bedroht, konnte aber zunächst gerettet werden. Damals einigten sich das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall auf eine Fortführung mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis Ende 2028. Vor drei Jahren arbeiteten noch ungefähr 450 Menschen in der Fabrik.