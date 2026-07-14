Autozulieferer Magna schließt Werk in Unterfranken

Der kanadische Autozulieferer Magna wird Mitte 2027 sein Werk im unterfränkischen Dorfprozelten schließen. Betroffen sind 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Magna wurde vom Austrokanadier Frank Stronach gegründet und hat auch eine Fabrik in Graz.
„Trotz finanzieller Investitionen und umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Zukunftsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden“, teilte Magna Deutschland am Montag mit. An dem deutschen Standort werden Außen- und Rückspiegel für Fahrzeuge hergestellt. 2023 war das Werk bereits von der Schließung bedroht, konnte aber zunächst gerettet werden. Damals einigten sich das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall auf eine Fortführung mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis Ende 2028. Vor drei Jahren arbeiteten noch ungefähr 450 Menschen in der Fabrik.
Das Management hat laut der Gewerkschaft entschieden, die Zukunftstechnologie „LC-Spiegelglas“ nicht weiterzuentwickeln und auch nicht zur Serienreife zu führen. „Wir haben mehrfach auf veränderte Marktbedingungen reagiert, Konzepte angepasst und konstruktive Vorschläge eingebracht. Umso enttäuschter und entsetzter sind wir über diese Entscheidung“, sagte Percy Scheidler von der IG Metall Aschaffenburg zu der Ankündigung, das Werk in Dorfprozelten zu schließen. Die vereinbarte Arbeit, Aufträge und Anlagen seien seitens des Autozulieferers nicht geliefert worden.
In 28 Ländern tätig
Magna ist in 28 Ländern tätig und hat weltweit 154.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Österreich hat das kanadische Unternehmen eine große Fabrik in Graz. Dort werden etwa Autoteile, aber auch Gesamtfahrzeuge entwickelt und produziert. Hierzulande werden etwa 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
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