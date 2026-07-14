Kletterer stürzte nach Sicherungsfehler in den Tod

Gemeinsam mit seinem Sohn hatte der überaus erfahrene Kletterer aus dem Vorarlberger Oberland den Steig in Nüziders in Angriff genommen. Nach erfolgreichem Anstieg wollte sich der 57-Jährige gegen 18.55 Uhr abseilen lassen. Dabei ist ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand ein schwerer Sicherungsfehler unterlaufen. Die Folgen hätten tragischer nicht sein können: Statt sich im Seil nach unten zu schwingen, stürzte der Freizeitsportler vor den Augen seines Sohnes aus rund zehn Metern Höhe auf den steinigen Boden.