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Tragischer Unfall

Kletterer stürzte nach Sicherungsfehler in den Tod

Chronik
14.07.2026 10:36
Der „Hängende Stein“ in Nüziders war Schauplatz eines tragischen Unfalls.
Der „Hängende Stein“ in Nüziders war Schauplatz eines tragischen Unfalls.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Montagabend hat sich im Klettergarten „Hängender Stein“ in der Vorarlberger Gemeinde Nüziders ein tragisches Unglück ereignet. Ein 57-jähriger Mann ist beim Abseilen aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt, er verstarb noch an Ort und Stelle.  

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Gemeinsam mit seinem Sohn hatte der überaus erfahrene Kletterer aus dem Vorarlberger Oberland den Steig in Nüziders in Angriff genommen. Nach erfolgreichem Anstieg wollte sich der 57-Jährige gegen 18.55 Uhr abseilen lassen. Dabei ist ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand ein schwerer Sicherungsfehler unterlaufen. Die Folgen hätten tragischer nicht sein können: Statt sich im Seil nach unten zu schwingen, stürzte der Freizeitsportler vor den Augen seines Sohnes aus rund zehn Metern Höhe auf den steinigen Boden.

Noch an Ort und Stelle verstorben
Beim Aufprall erlitt der Verunglückte schwerste Verletzungen – obwohl Hilfe rasch zur Stelle war, verstarb er noch an der Unfallstelle.

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