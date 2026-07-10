Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsicht, Stolperfalle

Diese Trend-Hose sorgte schon für Knochenbrüche

Viral
10.07.2026 15:38
Die weite, fließende Sommerhose aus dem Hause Zara sorgt derzeit für Wirbel auf TikTok und Co. – ...
Die weite, fließende Sommerhose aus dem Hause Zara sorgt derzeit für Wirbel auf TikTok und Co. – nicht nur, weil sie beliebt ist ...(Bild: APA-Images / AFP / NIKLAS HALLE'N)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Weite, fließende Stoffhosen sind gerade im Sommer beliebte Kleidungsstücke. Der spanische Hersteller Zara hat mit einem Modell den Fashion-Treffer der Saison gelandet. Doch das luftige Beinkleid hat seine Tücken ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn mehrere, junge Frauen beklagen in Social-Media-Videos bereits die überlangen Hosenbeine, die nicht selten zu Stolperfallen werden. Mit Folgen: Userin Holly Gilmer, die noch dazu Mode studiert, postete nicht nur den fatalen Sturz, sondern auch noch ihr gebrochenes Knie. 

Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie
Sie und andere Userinnen fordern sogar einen Warnhinweis beim Hosenkauf. Die Trend-Hose, die offiziell unter dem Namen „Fließende weite Hose“ verkauft wird, hat bereits einen eigenen Hashtag und zwar #deadlyzarapants, also „tödliche Zara-Hose“. Viele Frauen zeigen ihre Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie. 

Schon auf den Modellfotos im Online-Shop des spanischen Moderiesen ist zu sehen, dass die Hosenbeine deutlich über den Fuß reichen. Besonders mit Flipflops oder Sandalen eine nicht ungefährliche Kombination. 

Lesen Sie auch:
Perfekte Jeans kreiert
Charlotte Gainsbourg: Lässige Kollektion für Zara
09.11.2021

Da hilft vielleicht der Griff zu Omas Nähmaschine, wenn man schon auf den Trend des Sommers nicht verzichten will. So ein Hosenbein ist ja schnell gekürzt. Von Zara gibt es übrigens bislang keine Stellungnahme zu den „tödlichen Hosen“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
10.07.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Unfall
Hase holt mit Karatekick Fahrer vom E-Scooter
„Beste Gratiswerbung“
Nutella im All: NASA erklärt das virale Video
Die Striche ziehen sich über mehrere Räume.
Niemand war zu Hause
Sauger „verschönerte“ mit Filzstift ganzen Boden
Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
133.303 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
103.684 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
97.835 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1854 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1102 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
740 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Viral
Vorsicht, Stolperfalle
Diese Trend-Hose sorgte schon für Knochenbrüche
„Los gehts, Nige“
Warum Farage jetzt einen Mistkübel fürchten muss
Entführung befürchtet
Israels Polizei verfolgte verliebten Palästinenser
Wer sang ihn besser?
Diesen Hit „klaute“ Tina Turner von Bonnie Tyler
„Eine Frage an Putin?“
Trump-Patzer und Revolver: Skurriler NATO-Gipfel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf