Diese Trend-Hose sorgte schon für Knochenbrüche

Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie

Sie und andere Userinnen fordern sogar einen Warnhinweis beim Hosenkauf. Die Trend-Hose, die offiziell unter dem Namen „Fließende weite Hose“ verkauft wird, hat bereits einen eigenen Hashtag und zwar #deadlyzarapants, also „tödliche Zara-Hose“. Viele Frauen zeigen ihre Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie.