Diese Trend-Hose sorgte schon für Knochenbrüche

Weite, fließende Stoffhosen sind gerade im Sommer beliebte Kleidungsstücke. Der spanische Hersteller Zara hat mit einem Modell den Fashion-Treffer der Saison gelandet. Doch das luftige Beinkleid hat seine Tücken ...
Denn mehrere, junge Frauen beklagen in Social-Media-Videos bereits die überlangen Hosenbeine, die nicht selten zu Stolperfallen werden. Mit Folgen: Userin Holly Gilmer, die noch dazu Mode studiert, postete nicht nur den fatalen Sturz, sondern auch noch ihr gebrochenes Knie.
Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie
Sie und andere Userinnen fordern sogar einen Warnhinweis beim Hosenkauf. Die Trend-Hose, die offiziell unter dem Namen „Fließende weite Hose“ verkauft wird, hat bereits einen eigenen Hashtag und zwar #deadlyzarapants, also „tödliche Zara-Hose“. Viele Frauen zeigen ihre Schürfwunden, Hämatome und bandagierte Knie.
Schon auf den Modellfotos im Online-Shop des spanischen Moderiesen ist zu sehen, dass die Hosenbeine deutlich über den Fuß reichen. Besonders mit Flipflops oder Sandalen eine nicht ungefährliche Kombination.
Da hilft vielleicht der Griff zu Omas Nähmaschine, wenn man schon auf den Trend des Sommers nicht verzichten will. So ein Hosenbein ist ja schnell gekürzt. Von Zara gibt es übrigens bislang keine Stellungnahme zu den „tödlichen Hosen“.
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