Dieses Prestigeprojekt ist jetzt ein Problembau

Eine von Salzburgs größten Wohnbaufirmen wollte 2022 beim ehemaligen Seniorenwohnhaus Denkmalschutz mit leistbarem Wohnen verbinden. Falsche Anschlüsse und horrende Betriebskosten verärgern jetzt die Mieter.
Der Jubel im Frühjahr 2022 war groß. „Es ist schön zu sehen, was die Gswb aus dem von der Stadt Salzburg eingeräumten Baurecht gemacht hat“, sagte der damalige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) beim Einzug der neuen Mieter ins ehemalige Seniorenwohnhaus Nonntal. Die Gswb hatte das Haus nach der Übersiedlung der Senioren in den Neubau umfassend saniert und mit 77 geförderten Mietwohnungen ausgestattet.
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