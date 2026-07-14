Dieses Prestigeprojekt ist jetzt ein Problembau

Der Jubel im Frühjahr 2022 war groß. „Es ist schön zu sehen, was die Gswb aus dem von der Stadt Salzburg eingeräumten Baurecht gemacht hat“, sagte der damalige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) beim Einzug der neuen Mieter ins ehemalige Seniorenwohnhaus Nonntal. Die Gswb hatte das Haus nach der Übersiedlung der Senioren in den Neubau umfassend saniert und mit 77 geförderten Mietwohnungen ausgestattet.