Zwei Katzen aus brennender Wiener Wohnung gerettet

Es war ziemlich genau 22 Uhr, als die Wiener Berufsfeuerwehr die Alarmierung zu einem Zimmerbrand in Favoriten erhielt. Am Franz-Mika-Weg war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Zuerst versuchte der Bewohner noch verzweifelt, die Flammen selbst zu löschen. Doch wenig später musste er einsehen, dass er den Kampf verloren hatte – er verließ die Wohnung.