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Zwei Katzen aus brennender Wiener Wohnung gerettet

Wien
14.07.2026 10:38
(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Nachdem es am Montagabend in Meidling gebrannt hatte, stand auch in der Nacht auf Dienstag eine Wohnung in Favoriten in Flammen. Dem Bewohner gelang zwar noch selbst die Flucht, seine beiden Katzen musste er aber in den Flammen zurücklassen. Die Florianis rückten aus. 

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Es war ziemlich genau 22 Uhr, als die Wiener Berufsfeuerwehr die Alarmierung zu einem Zimmerbrand in Favoriten erhielt. Am Franz-Mika-Weg war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Zuerst versuchte der Bewohner noch verzweifelt, die Flammen selbst zu löschen. Doch wenig später musste er einsehen, dass er den Kampf verloren hatte – er verließ die Wohnung. 

Auch in Meidling rauchte und qualmte es am Montag ordentlich.
Auch in Meidling rauchte und qualmte es am Montag ordentlich.(Bild: „Krone“-Lesereporter)

Katzen wurden in Wohnung zurückgelassen
Während die in sieben Fahrzeugen angerückten 29 Feuerwehrmänner den Brand mit einem Rohr rasch löschen konnten, gelang es weiteren Kollegen, unter Atemschutz die beiden Katzen offenbar weitgehend unversehrt aus der Wohnung zu holen. Angrenzende Wohnungen wurden noch kontrolliert, um 00.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. 

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