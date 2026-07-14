Zwei Katzen aus brennender Wiener Wohnung gerettet

Nachdem es am Montagabend in Meidling gebrannt hatte, stand auch in der Nacht auf Dienstag eine Wohnung in Favoriten in Flammen. Dem Bewohner gelang zwar noch selbst die Flucht, seine beiden Katzen musste er aber in den Flammen zurücklassen. Die Florianis rückten aus.
Es war ziemlich genau 22 Uhr, als die Wiener Berufsfeuerwehr die Alarmierung zu einem Zimmerbrand in Favoriten erhielt. Am Franz-Mika-Weg war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Zuerst versuchte der Bewohner noch verzweifelt, die Flammen selbst zu löschen. Doch wenig später musste er einsehen, dass er den Kampf verloren hatte – er verließ die Wohnung.
Katzen wurden in Wohnung zurückgelassen
Während die in sieben Fahrzeugen angerückten 29 Feuerwehrmänner den Brand mit einem Rohr rasch löschen konnten, gelang es weiteren Kollegen, unter Atemschutz die beiden Katzen offenbar weitgehend unversehrt aus der Wohnung zu holen. Angrenzende Wohnungen wurden noch kontrolliert, um 00.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben.
Zwei Verletzte bei Brand in Meidling
Schon am Montagabend hatte ein Brand nahe des Meidlinger Gleisgartens für Aufregung gesorgt. Im dritten Stock eines neu gebauten Wohnhochhauses war ebenso ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Zahlreiche Menschen verließen das Haus, zwei Personen wurden behandelt, eine musste ins Spital gebracht werden.
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