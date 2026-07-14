Elektro-Pistenraupe ging plötzlich in Flammen auf

Spektakulärer und vor allem schwieriger Einsatz für die Feuerwehr im Tiroler Telfs: Auf dem Areal eines bekannten Unternehmens ging am Montagnachmittag plötzlich eine Elektro-Pistenraupe in Flammen auf. Das Gefährt brannte komplett aus. Wie immer nach Bränden bei E-Fahrzeugen musste ein Kühlcontainer her. In diesem Fall war das gar nicht so einfach!
Kurz nach 14.30 Uhr geriet am Gelände des Betriebes direkt neben der A12 Inntalautobahn die Elektro-Pistenraupe in Brand. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Telfs, Pfaffenhofen und Oberhofen rückten sofort an und begannen mit der schwierigen Bekämpfung der Flammen.
Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird aktuell von keinem Fremdverschulden ausgegangen.
Ermittler von der Polizei
Brandursache noch unklar
Das Gefährt brannte komplett aus. „Durch das Feuer wurden zudem der Bodenbelag, ein Maschendrahtzaun und ein daneben befindlicher Stahlträger beschädigt“, schildert die Polizei. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird aktuell von keinem Fremdverschulden ausgegangen“, so die Ermittler weiter.
Der Schaden ist enorm – die Polizei spricht von einem mittleren, sechsstelligen Eurobetrag!
Kühlcontainer musste her, aber von wo?
Die wohl wichtigste Regel nach dem Brand eines Elektrofahrzeugs lautet: Kühlen! Dafür sind spezielle Container vorgesehen. In diesem Fall war das aber alles andere als einfach. In Tirol gibt es zwar einen solchen Container, aber nicht in der Größenordnung einer Pistenraupe, wie die Feuerwehr auf „Krone“-Nachfrage erklärte.
Mithilfe eines Recyclingunternehmens wurde schließlich ein solcher selbst „gebastelt“. In diesem wird die E-Pistenraupe jetzt einige Tage verwahrt ...
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