Elektro-Pistenraupe ging plötzlich in Flammen auf

Kühlcontainer musste her, aber von wo?

Die wohl wichtigste Regel nach dem Brand eines Elektrofahrzeugs lautet: Kühlen! Dafür sind spezielle Container vorgesehen. In diesem Fall war das aber alles andere als einfach. In Tirol gibt es zwar einen solchen Container, aber nicht in der Größenordnung einer Pistenraupe, wie die Feuerwehr auf „Krone“-Nachfrage erklärte.