Französischer Nationalfeiertag als gutes Omen?

Viva la France! Die Equipe Tricolore steht vor dem dritten WM-Finaleinzug in Serie – die letzte Hürde Spanien muss jedoch genommen werden. Ausgerechnet heute findet der französische Nationalfeiertag statt, möglicherweise ein gutes Omen gegen den amtierenden Europameister. Außerdem gibt es die Vorschau auf Argentinien vs. England, unsere Rate-Kategorie „Who ist Who“ sowie einen Ausblick auf die zweite Ära von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt.