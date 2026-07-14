Tuchel zittert! Messi könnte ihm „alles“ zerstören

„Möchte nirgendwo anders auf der Welt sein“

„Es ist intensiv“, sagte der 52-Jährige über seine erste Weltmeisterschaft. Alles, was er tut und sagt, wird von den teils berüchtigten englischen Medien und zahlreichen Experten des Landes unter die Lupe genommen. Doch damit hat er sich arrangiert. „Ich fühle mich sehr lebendig in diesen Momenten. Das ist, wo ich sein möchte. Ich möchte nirgendwo anders auf der Welt sein.“