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Vor WM-Halbfinale

Tuchel zittert! Messi könnte ihm „alles“ zerstören

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 11:10
Thomas Tuchel (rechts) steht vor einem Schicksalsspiel gegen Lionel Messi und seine Argentinier.
Thomas Tuchel (rechts) steht vor einem Schicksalsspiel gegen Lionel Messi und seine Argentinier.(Bild: Krone-Collage/GEPA, AFP/CHANDAN KHANNA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenn kurz vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien am Mittwoch (21.00 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) alle Engländer leidenschaftlich „God save the King“ mitsingen, wird Thomas Tuchel in Atlanta an der Seitenlinie wohl wieder andächtig schweigen. Hoffentlich ein letztes Mal dürfte er sich dann denken. Denn vor dem WM-Start hatte der deutsche Fußballtrainer verraten, er wolle erst „ganz zum Schluss“ die englische Nationalhymne mitsingen. Also beim Finale am 19. Juli. 

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Sollte es so kommen, würden das wohl nur wenige Engländer als befremdlich empfinden. Denn dann stünden die Three Lions erstmals seit dem Triumph beim Heimturnier 1966 wieder in einem WM-Finale. Doch Tuchel weiß auch: Bei einer Niederlage gegen Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi würde die Anerkennung, die er sich vor allem während der WM beim englischen Fußballvolk erarbeitet hat, schnell wieder in Zweifel und Kritik umschwenken.

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„Möchte nirgendwo anders auf der Welt sein“
„Es ist intensiv“, sagte der 52-Jährige über seine erste Weltmeisterschaft. Alles, was er tut und sagt, wird von den teils berüchtigten englischen Medien und zahlreichen Experten des Landes unter die Lupe genommen. Doch damit hat er sich arrangiert. „Ich fühle mich sehr lebendig in diesen Momenten. Das ist, wo ich sein möchte. Ich möchte nirgendwo anders auf der Welt sein.“

Vor allem die hitzigen K.-o.-Spiele geben ihm einen Adrenalin-Kick. Diese „emotionale Achterbahnfahrt“ erleben zu dürfen, sei „ein neues Level“. Vielleicht ist damit auch sein kleiner Wutausbruch auf die Mentalitätsfrage unmittelbar nach dem schmeichelhaften Viertelfinalsieg gegen Norwegen zu erklären. In England kam das gut an: Da kämpft jemand wie ein Löwe für die Three Lions.

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: AP/Ricardo Mazalan)

Ansonsten wirkt Tuchel zufrieden und agiert trotz des immensen Titeldrucks entspannter als teilweise zu seiner Zeit als Clubtrainer von Borussia Dortmund und vom FC Bayern. Als ihn Verteidiger John Stones in der Kabine mit einer vorgetäuschten Schulterverletzung reinlegte, nahm Tuchel das mit Humor und lachte mit. Das Video ging viral und zeigte die lockere Seite des Perfektionisten.

Perfektionismus und Siegergen
Dass er das noch immer ist und auch nur schwer aus seiner Haut kann, bewies seine Analyse nach dem Norwegen-Spiel. Tuchel lobte seine Spieler für Einsatz, Teamspirit und Glauben, „das ist reine Mentalität, die kann man in Flaschen abfüllen und verkaufen.“ Doch er legte auch den Finger in die Wunde und meinte, sein Team habe Glück gehabt, sei nachlässig gewesen und habe viele technische Fehler gemacht.

Neben dem Streben nach Perfektion verkörpert Tuchel auch das absolute Siegergen. Dass er von 20 Spielen mit England 16 gewonnen hat, macht ihn laut Datenanbieter Opta zum Trainer mit der höchsten Siegquote (ab zehn Spielen) einer europäischen Nation. Die Skepsis um seine Verpflichtung, als zum Beispiel die „Daily Mail“ von einem „schwarzen Tag für England“ schrieb, weil „bis hin zum Zeugwart“ alle englisch sein müssten bei den Three Lions, hat er weitestgehend widerlegt.

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Doch um auf der Insel wirklich geliebt zu werden, muss er wohl den Titel holen. Die „sixty years of hurt“, also die 60 Jahre des Schmerzes seit dem bisher einzigen WM-Titel, auslöschen. Dann würden die Engländer auch Tuchel „hundertprozentig“ und bedingungslos feiern, meinte Startrainer Jürgen Klopp, dem dort diese Sympathie – zumindest unter Anhängern des Liverpool FC – bereits entgegenschlägt.

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