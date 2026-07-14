ORF-Star Sigi Fink schockt Fans: „Habe gekündigt“

So ein Blödsinn, findet auch Hedi, die heftig widersprach: „Das stimmt nicht! Im Fernsehen kommst du gut an!“ Dass er, seitdem er in „Guten Morgen Österreich“ zu sehen ist, bekannter geworden ist, musste dann auch Fink mit einem Lachen zugeben. Er sei sogar in seiner Heimat bereits nach Autogrammen gefragt worden, verriet er.