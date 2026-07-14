ORF-Star Sigi Fink schockt Fans: „Habe gekündigt“

Sigi Fink sorgt derzeit bei seinen Fans für Aufregung. Der Wetterexperte und ORF-Moderator erklärte auf Instagram nämlich: „Ich habe gekündigt.“ Aber was hat es wirklich damit auf sich?
Auf Instagram veröffentlichte Sigi Fink dieser Tage ein Video, das ihn mit Hedi zeigte. Die fragte gleich mal nach, was denn los sei, weil: „Ich seh‘ ich dich im Fernsehen nicht mehr und hör‘ dich im Radio nicht mehr ...“
„Jetzt bin ich halt in Hollywood“
Die Antwort des ORF-Stars versetzte seine Fans wohl kurzzeitig in Aufregung. „Ich habe gekündigt“, antwortete dieser zuerst noch ernst, um dann mit einem Schmunzeln nachzusetzen: „Jetzt bin ich halt in Hollywood. Ich hab‘ mir gedacht, die wollen mich alle nicht mehr, dann muss ich ins Ausland ...“
Hier können Sie sich den Clip von Sigi Fink mit Hedi anschauen:
So ein Blödsinn, findet auch Hedi, die heftig widersprach: „Das stimmt nicht! Im Fernsehen kommst du gut an!“ Dass er, seitdem er in „Guten Morgen Österreich“ zu sehen ist, bekannter geworden ist, musste dann auch Fink mit einem Lachen zugeben. Er sei sogar in seiner Heimat bereits nach Autogrammen gefragt worden, verriet er.
„Der Bub muss auch mal auf Urlaub“
Aber warum sieht man Sigi Fink derzeit wirklich nicht im TV? Endlich löst der Moderator die anfängliche Frage von Hedi auf: „Der Bub muss mal auf Urlaub!“ Er bleibe Hedi also schon noch erhalten, die versprach: „Dann steh‘ ich extra früh auf!“
Ab Donnerstag sei er wieder im TV zu sehen, erklärte Fink abschließend. Auch, wenn er zwischendurch einen „geheimen Drehtag“ habe. Wofür er da vor der Kamera stehe, das verriet er nicht. Da müsse sich Hedi – und alle anderen ORF-Zuschauer – noch bis zum September gedulden ...
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