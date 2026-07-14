Netflix zeigt 87 Minuten „Albtraum auf See“

Angeber-Manöver reißt 70 Meter langes Leck in Rumpf

Die Costa Concordia lief am Abend des 13. Jänner 2012 mit mehr als 4200 Menschen an Bord vor der toskanischen Insel Giglio auf einen Felsen. Das Kreuzfahrtschiff hatte sich für den sogenannten „Inchino“ („Verbeugung“), ein inoffizielles Vorbeifahrtsmanöver zur Begrüßung der Insel, von der vorgesehenen Route entfernt. Der Zusammenstoß riss ein rund 70 Meter langes Leck in den Rumpf. Das Schiff verlor den Antrieb, trieb manövrierunfähig und kenterte schließlich in Küstennähe.