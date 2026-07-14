Tom Cruise in „Digger“ fast nicht wiederzuerkennen

Er ist erst auf den zweiten Blick so richtig zu erkennen: Ein neuer Trailer (oben anschauen) zeigt erste Szenen des Films „Digger“ mit Hollywoodstar Tom Cruise (64) und Sandra Hüller (48). Cruise präsentiert sich in der schwarzen Komödie von einer ganz anderen Seite mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren.