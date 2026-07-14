Goldpreis auf dem tiefsten Stand seit zwei Wochen

Auslöser der Entwicklung ist die zunehmende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise waren am Montag um rund neun Prozent gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juni. Gleichzeitig legten der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen zu. Beides macht Gold für Anleger weniger attraktiv.