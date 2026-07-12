Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“

Seit Wochen streitet sowohl die Koalition als auch die SPÖ intern darüber, ob im Rahmen der Gesundheitsreform kleinere Spitäler geschlossen werden sollen oder nicht. Klare Linie gab es dabei bisher immer von der roten Gesundheitsministerin Korinna Schumann: Es werde keinen Kahlschlag geben, keine Krankenhäuser zusperren, entgegnete sie etwa auf die Kritik der roten Landeshauptleute Daniel Fellner (Kärnten) und Hans Peter Doskozil (Burgenland). Doch plötzlich klingt das alles nicht mehr so klar ...