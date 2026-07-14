Revolutionsgarden appellieren jetzt an Jordanien

Das Weiße Haus begründet die US-Angriffe mit den Attacken des Irans auf Schiffe. US-Präsident Donald Trump schlug vor, für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz eine Gebühr von 20 Prozent auf alle Frachtgüter zu erheben. Das hat Irans Außenminister Abbas Araqchi jetzt ironisch kommentiert. „Wer für die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormuz sorgt, sollte für diese Dienstleistung entschädigt werden (...). 20 Prozent sind natürlich zu viel. Wir werden fair sein“, schrieb er auf der Plattform X. Der Iran sei schon immer der „Wächter“ der Meerenge gewesen und werde es „für immer bleiben“. Die Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen wies Trumps Vorschlag ebenfalls zurück.