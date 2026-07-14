Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anteil aber noch hoch

Österreicher kaufen weniger gebrauchte Autos

Wirtschaft
14.07.2026 11:01
Österreicherinnen und Österreicher haben im ersten Halbjahr 2026 weniger gebrauchte Autos ...
Österreicherinnen und Österreicher haben im ersten Halbjahr 2026 weniger gebrauchte Autos gekauft (Symbolbild).(Bild: hodim - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreicherinnen und Österreicher kauften im ersten Halbjahr 2026 um 5,1 Prozent weniger gebrauchte Autos im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Zulassungen entfielen auf Diesel, bei alternativen Antrieben gab es aber einen starken Zuwachs (von 26,3 Prozent).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Bereits sechs Prozent aller gebraucht zugelassenen Pkw waren rein elektrisch betrieben, insgesamt verzeichneten sie einen deutlichen Anstieg von 47,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, am Dienstag. Insgesamt lag der Anteil an gebrauchten, konventionell betriebenen Pkw von Jänner bis Juni 2026 bei 80,4 Prozent. Das ist ein klarer Rückgang (von 10,5 Prozent). Jeder fünfte gebraucht zugelassene Pkw entfiel auf die Marke VW, dahinter folgte BMW, Audi, Skoda und Mercedes.

Die Österreicherinnen und Österreicher kauften im ersten Halbjahr 406.460 Alt-Autos. Auf dem Markt für gebrauchte Nutzfahrzeuge gab es auch rückläufige Zulassungszahlen bei Lastkraftwagen und Traktoren. Zudem wurden in Österreich in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich weniger gebrauchte Motorräder und Motorfahrräder zugelassen.

Lesen Sie auch:
Welches Auto ist heuer bei Privatpersonen am beliebtesten – und welches bei Firmenkunden? Und ...
Neue Zahlen für 2026:
Das ist die meistverkaufte Automarke in Österreich
11.06.2026
Paradigmenwechsel:
E-Autos überholen Benziner bei den Neuzulassungen!
10.06.2026

Ein leichtes Plus gab es hingegen bei gebrauchten Sattelzugfahrzeugen. 

Mehr Neuwagen verkauft
Der Verkauf neuer Autos legte um 15 Prozent auf 164.529 Fahrzeuge zu. Auch bei Motorfahrrädern (plus 14,8 Prozent) und Motorrädern (plus 7,5 Prozent) brummte zwischen Jänner und Juni das Neugeschäft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
14.07.2026 11:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.684 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.540 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
134.624 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1272 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
764 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
644 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Wirtschaft
216 Jobs betroffen
Autozulieferer Magna schließt Werk in Unterfranken
Anteil aber noch hoch
Österreicher kaufen weniger gebrauchte Autos
Zinserhöhung droht
Goldpreis auf dem tiefsten Stand seit zwei Wochen
Na dann, Prost ...
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
200 Ziele im Sommer
Flughafen Wien hatte im Juni weniger Passagiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf