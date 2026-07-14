Österreicher kaufen weniger gebrauchte Autos

Österreicherinnen und Österreicher kauften im ersten Halbjahr 2026 um 5,1 Prozent weniger gebrauchte Autos im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Zulassungen entfielen auf Diesel, bei alternativen Antrieben gab es aber einen starken Zuwachs (von 26,3 Prozent).
„Bereits sechs Prozent aller gebraucht zugelassenen Pkw waren rein elektrisch betrieben, insgesamt verzeichneten sie einen deutlichen Anstieg von 47,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, am Dienstag. Insgesamt lag der Anteil an gebrauchten, konventionell betriebenen Pkw von Jänner bis Juni 2026 bei 80,4 Prozent. Das ist ein klarer Rückgang (von 10,5 Prozent). Jeder fünfte gebraucht zugelassene Pkw entfiel auf die Marke VW, dahinter folgte BMW, Audi, Skoda und Mercedes.
Die Österreicherinnen und Österreicher kauften im ersten Halbjahr 406.460 Alt-Autos. Auf dem Markt für gebrauchte Nutzfahrzeuge gab es auch rückläufige Zulassungszahlen bei Lastkraftwagen und Traktoren. Zudem wurden in Österreich in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich weniger gebrauchte Motorräder und Motorfahrräder zugelassen.
Ein leichtes Plus gab es hingegen bei gebrauchten Sattelzugfahrzeugen.
Mehr Neuwagen verkauft
Der Verkauf neuer Autos legte um 15 Prozent auf 164.529 Fahrzeuge zu. Auch bei Motorfahrrädern (plus 14,8 Prozent) und Motorrädern (plus 7,5 Prozent) brummte zwischen Jänner und Juni das Neugeschäft.
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