Österreicher kaufen weniger gebrauchte Autos

„Bereits sechs Prozent aller gebraucht zugelassenen Pkw waren rein elektrisch betrieben, insgesamt verzeichneten sie einen deutlichen Anstieg von 47,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, am Dienstag. Insgesamt lag der Anteil an gebrauchten, konventionell betriebenen Pkw von Jänner bis Juni 2026 bei 80,4 Prozent. Das ist ein klarer Rückgang (von 10,5 Prozent). Jeder fünfte gebraucht zugelassene Pkw entfiel auf die Marke VW, dahinter folgte BMW, Audi, Skoda und Mercedes.