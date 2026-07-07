Zulassungen in EU: So sicher sind autonome Autos

Auch wenn sich Schweden zwischenzeitlich dafür ausgesprochen hat, gegen die europaweite Zulassung des Fahrassistenzsystems zu stimmen, so dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch auf österreichischen Straßen vermehrt autonome Autos unterwegs sein werden. Das wirft allerdings eine nicht unerhebliche Frage auf: Können Straßen, Brücken und Kreuzungen, die für menschliche Fahrer konzipiert wurden, auch von Maschinen verstanden werden?