WM-Stars zittern vor dem „Henker von Legenden“

Er hat es schon wieder getan! Spanien-Joker Mikel Merino hat sein Team in der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg gegen Portugal geschossen und damit die WM-Titelträume von Cristiano Ronaldo endgültig platzen lassen. Es war nicht das erste Mal, dass der „Henker von Legenden“ zugeschlagen hat ...
Es war der letzte Anlauf, den Cristiano Ronaldo unternommen hat, um sich seinen großen Traum vom WM-Titel zu erfüllen. Nach dem bitteren Aus in letzter Minute gegen Spanien ist klar: Dieser Wunsch wird für die Fußball-Legende unerfüllt bleiben. Und großen Anteil daran hat Mikel Merino.
Der Arsenal-Legionär war es, der den goldenen spanischen Treffer in der Nachspielzeit erzielte. Dabei hat ihn Teamchef Luis de la Fuente erst wenige Minuten zuvor eingewechselt. „Mikel Merino lässt uns nie im Stich, er ist eine Bank, er hat uns die Europameisterschaft beschert und ist immer da, wenn es darauf ankommt“, gab es nach dem Match ein Sonderlob des Trainers.
Gleich drei Deutsche auf seiner Liste
Und in spanischen Medien erhält Merino nun einen besonderen Titel. Die „Marca“ taufte den 30-Jährigen „Henker von Legenden“. Denn es waren nicht nur die Träume von CR7, die der Routinier bisher platzen ließ. Auch die Deutschen haben böse Erinnerungen an Merino.
Vor zwei Jahren war er es, der das DFB-Sommermärchen jäh beendet hat. Wiederum als Joker erzielte er das entscheidende 2:1 im Viertelfinale und beendete damit die Nationalmannschaftskarrieren von Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan.
Im WM-Viertelfinale warten nun die Belgier. Mit Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois wartet die ganze „goldene Generation“ des Landes auf den spanischen „Henker“.
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