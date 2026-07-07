WM-Stars zittern vor dem „Henker von Legenden“

Der Arsenal-Legionär war es, der den goldenen spanischen Treffer in der Nachspielzeit erzielte. Dabei hat ihn Teamchef Luis de la Fuente erst wenige Minuten zuvor eingewechselt. „Mikel Merino lässt uns nie im Stich, er ist eine Bank, er hat uns die Europameisterschaft beschert und ist immer da, wenn es darauf ankommt“, gab es nach dem Match ein Sonderlob des Trainers.