Israel kündigt wieder Gespräche mit dem Libanon an

Der italienische Außenminister Antonio Tajani bestätigte die Gespräche in der italienischen Hauptstadt. Diese sollen auf Botschafterebene am 15. und 16. Juli stattfinden. Es wird die sechste Verhandlungsrunde zwischen den beiden Nachbarländern seit Anfang des Jahres sein. Israel und der Libanon befinden sich offiziell bereits seit 1948 im Kriegszustand. Ende Juni hatten sie unter Vermittlung der USA ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg für Frieden zwischen den beiden Ländern ebnen soll. Inhalte sind etwa ein Rückzug der israelischen Armee aus den besetzten libanesischen Gebieten und die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz durch die libanesische Regierung.