Bürgermeister-Teilung in der Landeshauptstadt?

Mit aller Deutlichkeit hatte Elke Kahr kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl bei der „Steirerkrone“-Elefantenrunde versichert, eine KPÖ-ÖVP-Koalition sei für sie nicht möglich. Erst recht nicht vorstellbar, so beteuerte Kahr, sei eine Teilung des Bürgermeister-Amtes, wie es das in Graz schon einmal gegeben hat.