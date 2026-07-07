(K)ein Wiedersehen im Finale nach Rassismusskandal

„Ich bin einfach enttäuscht, dass so etwas im Football überhaupt passieren kann. Zumal es in unserer Sportart eigentlich immer heißt, dass jeder willkommen ist. Bei uns im Verein geht so etwas überhaupt nicht – wir haben schon aus weniger schlimmen Gründen, wo nicht solche Worte verwendet worden sind, Spieler ausgeschlossen“, sagt mit Peter Schaller der General Manager der Gladiators Ried.