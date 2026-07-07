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(K)ein Wiedersehen im Finale nach Rassismusskandal

Sport-Mix
07.07.2026 08:45
Rassismus darf keinen Platz haben.
Rassismus darf keinen Platz haben.(Bild: Krone-Collage/Lena Bögl, Privat)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Das sind Geschichten, wie sie nur der Sport schreibt! Vor nicht einmal zwei Wochen hatte das Duell Gladiators Ried – Mostviertel Dukes mit einer rassistischen, verbalen Attacke für Schlagzeilen gesorgt. Nun fixierten just diese beiden Teams den Finaleinzug in der Division II. Zuvor wird es Konsequenzen geben.

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„Ich bin einfach enttäuscht, dass so etwas im Football überhaupt passieren kann. Zumal es in unserer Sportart eigentlich immer heißt, dass jeder willkommen ist. Bei uns im Verein geht so etwas überhaupt nicht – wir haben schon aus weniger schlimmen Gründen, wo nicht solche Worte verwendet worden sind, Spieler ausgeschlossen“, sagt mit Peter Schaller der General Manager der Gladiators Ried.

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