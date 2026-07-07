Machen Sie Urlaub! Gott, Allah & Co. würden es tun

Arbeiten bis zum Umfallen? Nicht mit Gott, Allah, Krishna und Co.! Wer also im Urlaub faul in der Hängematte liegt, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. In den meisten Religionen und Glaubensrichtungen ist Erholung nämlich keine Sünde. Die etwas andere „Urlaubsreise“.
Regeln, Pflichten, Verzicht: Das kennen wir aus vielen Religionen und Glaubensrichtungen. Umso überraschender ist es da schon, dass just diese doch seit Anbeginn schon auch einmal dem Müßiggang fröhnen. So hat Gott quasi den ersten arbeitsfreien Wochenruhetag eingeführt; konkret den siebenten Tag, an dem er ja auch selbst nach getaner Schöpfungsarbeit ruhte.
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