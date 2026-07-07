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Gesegnete Ruhepausen

Machen Sie Urlaub! Gott, Allah & Co. würden es tun

Leben
07.07.2026 12:49
Zumeist bringt man Religionen und Glaubensrichtungen mit Verboten und Regeln in Verbindung. ...
Zumeist bringt man Religionen und Glaubensrichtungen mit Verboten und Regeln in Verbindung. Dabei empfehlen viele seit je her Erholung, Pausen, Auszeiten.(Bild: Krone-Collage/Davide Angelini - stock.adobe.com, simona - stock.adobe.com, Vasyl Yurlov - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Arbeiten bis zum Umfallen? Nicht mit Gott, Allah, Krishna und Co.! Wer also im Urlaub faul in der Hängematte liegt, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. In den meisten Religionen und Glaubensrichtungen ist Erholung  nämlich keine Sünde. Die etwas andere „Urlaubsreise“.

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Regeln, Pflichten, Verzicht: Das kennen wir aus vielen Religionen und Glaubensrichtungen. Umso überraschender ist es da schon, dass just diese doch seit Anbeginn schon auch einmal dem Müßiggang fröhnen. So hat Gott quasi den ersten arbeitsfreien Wochenruhetag eingeführt; konkret den siebenten Tag, an dem er ja auch selbst nach getaner Schöpfungsarbeit ruhte.

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