Machen Sie Urlaub! Gott, Allah & Co. würden es tun

Zumeist bringt man Religionen und Glaubensrichtungen mit Verboten und Regeln in Verbindung. Dabei empfehlen viele seit je her Erholung, Pausen, Auszeiten.

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