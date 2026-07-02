„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“

Die rasanten KI-Veränderungen stehen erst am Anfang. Im krone.tv-Magazin „Brennpunkt Medien“ warnt Wirtschaftsinformatikerin und Digital-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff, dass Unternehmen bis zu 30 Prozent der Stellen abbauen könnten – zulasten der Qualität und nur für den Profit weniger. Warum es jetzt einen „gesamtgesellschaftlichen digitalen Entzug“ braucht sehen Sie im Video oben.