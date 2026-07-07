Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs

Gerade einmal drei der 21 abgefragten Damen und Herren aus Regierung und Staatssekretariaten kommen dabei auf ein 4+. Der ganz große Rest schafft ein Genügend. Und zwei fallen überhaupt durch – NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn mit einem Wert über 4,5. Und ausgerechnet jener, der sich selbst einen 2er verpasst hat, belegt den letzten Platz: 5+.