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Anschlag in Monaco

Paketbombe: Verdächtige tot in Ukraine gefunden

Ausland
07.07.2026 14:48
Anastasija Beresowska stand auf der Fahndungsliste der internationalen Polizeiorganisation ...
Anastasija Beresowska stand auf der Fahndungsliste der internationalen Polizeiorganisation Interpol.(Bild: Krone-Collage/EPA/SEBASTIEN NOGIER, AFP/HANDOUT)
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Von krone.at

Eine wegen eines Paketbomben-Anschlags in Monaco gesuchte Ukrainerin ist in ihrem Heimatland tot aufgefunden worden. Ihre Leiche habe Schusswunden am Kopf gehabt, so die Polizei. Zwei Verdächtige wurden im Zusammenhang mit dem Tod der Frau verhaftet. Bei dem Anschlag waren ein ukrainischer Oligarch, seine Frau und deren Kind verletzt worden.

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Bei den festgenommenen Personen handle es sich um ein ehemaliges Mitglied der Sicherheitskräfte und einen aktuellen Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, wie die ukrainischen Behörden mitteilten.

Frau hatte Wohnsitz in Deutschland
Die 39-jährige Anastasija Beresowska, die einen Wohnsitz im deutschen Bundesland Hessen hatte, stand auf der Fahndungsliste der internationalen Polizeiorganisation Interpol. Sie wurde wegen des Anschlags gesucht, bei dem Ende Juni im Fürstentum Monaco laut Ermittlerkreisen der ukrainischstämmige Unternehmer und Multimillionär Wadym Jermolajew, seine Partnerin und der 13-jährige Sohn des Paars verletzt wurden.

Mit diesen Informationen suchte Interpol nach der Frau.
Mit diesen Informationen suchte Interpol nach der Frau.(Bild: AP)

Opfer war Multimillionär
Jermolajew hatte sich in der ostukrainischen Stadt Dnipro als skrupelloser Immobilienunternehmer einen Namen gemacht. Der Geschäftsmann, der die ukrainische Staatsbürgerschaft schon vor Jahren abgegeben hat und nun zypriotischer Staatsbürger ist, zählte jahrelang zu den 100 reichsten Menschen in der Ukraine.

Unternehmer wegen Geschäften auf der Krim sanktioniert
In der Ukraine zählt Jermolajew zum sogenannten „Monaco-Bataillon“, einer Gruppe von Geschäftsleuten und früheren Oligarchen, die sich nach Beginn des Kriegs gegen Russland an der Mittelmeerküste niedergelassen haben. Seit 2023 unterliegt Jermolajew in der Ukraine Sanktionen wegen geschäftlicher Aktivitäten auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

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Auch Fahrzeug der Verdächtigen beschlagnahmt
Nach dem Paketbomben-Anschlag in Monaco hatten in Hessen Spezialeinsatzkräfte und andere Polizeibeamte die Wohnung der Verdächtigen im Main-Taunus-Kreis durchsucht. Auch ein von der Verdächtigen genutztes Fahrzeug wurde durchsucht und beschlagnahmt.

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