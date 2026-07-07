Paketbombe: Verdächtige tot in Ukraine gefunden

Frau hatte Wohnsitz in Deutschland

Die 39-jährige Anastasija Beresowska, die einen Wohnsitz im deutschen Bundesland Hessen hatte, stand auf der Fahndungsliste der internationalen Polizeiorganisation Interpol. Sie wurde wegen des Anschlags gesucht, bei dem Ende Juni im Fürstentum Monaco laut Ermittlerkreisen der ukrainischstämmige Unternehmer und Multimillionär Wadym Jermolajew, seine Partnerin und der 13-jährige Sohn des Paars verletzt wurden.