Wie ein Fendrich-Hit dem GAK Flügel verleihen soll

Der GAK schwitzt in Loipersdorf für die neue Saison. Ein freier Tag diente der Entspannung, gesungen wurde auch schon. Heute wartet bereits wieder ein Testspiel gegen die Vienna.
Alle Jahre wieder! Seit Freitag schwitzen die Fußballer des GAK in ihrem Trainingslager in Loipersdorf. Gestern genossen die Kicker um Daniel Maderner einen freien Nachmittag. Möglichkeiten zur Entspannung gibt es rundherum genug – sei es am nahe gelegenen Golfplatz, in der Therme oder im Wellnessbereich vom Thermenhotel Stoiser, wo der Verein bis morgen untergebracht ist.
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