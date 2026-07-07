Wie ein Fendrich-Hit dem GAK Flügel verleihen soll

Alle Jahre wieder! Seit Freitag schwitzen die Fußballer des GAK in ihrem Trainingslager in Loipersdorf. Gestern genossen die Kicker um Daniel Maderner einen freien Nachmittag. Möglichkeiten zur Entspannung gibt es rundherum genug – sei es am nahe gelegenen Golfplatz, in der Therme oder im Wellnessbereich vom Thermenhotel Stoiser, wo der Verein bis morgen untergebracht ist.